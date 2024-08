Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: recrute le pilote Nico Müller en Formule E information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir signé Nico Müller en tant que nouveau pilote d'usine pour la saison 2024 du Championnat du Monde de Formule E.



Müller, pilote suisse de 32 ans, rejoindra l'équipe Andretti Formula E aux côtés de Jake Dennis, Pascal Wehrlein et António Félix da Costa.



Avec une solide expérience en Formule E, Müller, qui a couru pour Abt Cupra la saison passée, pilotera la Porsche 99X Electric, le véhicule champion du monde des deux dernières années.







Valeurs associées PORSCHE 66,46 EUR XETRA +1,25%