Porsche : record de ventes au premier semestre

(CercleFinance.com) - Porsche a enregistré un record au 1er semestre avec la livraison de 153 656 véhicules dans le monde, un chiffre en hausse de 31% par rapport à la même période un an plus tôt. ' La croissance significative de la demande a concerné toutes les séries de modèles et toutes les régions ', précise le constructeur de Stuttgart. Avec 44 050 unités livrées, le Porsche Cayenne reste le modèle le plus plébiscité de la marque (les ventes grimpent de 12%), suivi de très près par le Macan (43 618 unités, +27%). Les Etats-Unis s'illustrent comme le marché le plus dynamique avec une croissance des ventes de 50% au 1er semestre (36 326 véhicules vendus) tandis que la Chine reste le marché le plus important en volume avec 48 654 véhicules livrés (+23%). En Europe (40 435 ventes, +25%), près de 40% des voitures vendues étaient équipées d'un moteur électrique, précise Porsche. Detlev von Platen, membre du comité exécutif des ventes et du marketing, indique que le carnet de commandes du constructeur est plein mais que Porsche reste attentif à la situation, 'conscient des incertitudes causées par la crise sanitaire et par la situation de l'approvisionnement en semi-conducteurs.'

