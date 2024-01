Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: record battu au Nürburgring avec une Taycan information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - Porsche a annoncé hier que son pilote de développement, Lars Kern, a signé un nouveau record sur le circuit de 20,8 km du Nürburgring au volant d'une Taycan de pré-série, en réalisant un temps de 7 minutes et 7 secondes au tour, soit 26 secondes plus rapide que lors de son dernier record, réalisé dans une berline Taycan Turbo S Sport équipée du pack performance en août 2022.



' Vingt-six secondes, c'est une demi-éternité dans le sport automobile. Le temps au tour de Lars de 7:07,55 minutes sur la Nordschleife est sensationnel, plaçant le Taycan dans la même ligue que les hypercars électriques ', déclare Kevin Giek, responsable de la gamme de modèles.



Le constructeur indique que pour des raisons de sécurité, la voiture d'essai était équipée de l'arceau de sécurité prescrit par la loi, ainsi que de sièges baquets de course.



Par rapport au record de 2022 avec une Taycan Turbo S, les temps étaient nettement meilleurs : la voiture de pré-série était bien 25 km/h plus rapide à l'approche du virage du Schwedenkreuz.





