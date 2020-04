Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : propose la boîte 7 vitesses pour plusieurs modèles Cercle Finance • 28/04/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - Porsche annonce ce mardi que tous les modèles 911 Carrera S et 4S pourront désormais être équipés, sans surcoût, d'une boîte manuelle 7 vitesses en lieu et place de la boîte PDK 8 rapports. Cette annonce concerne l'ensemble des marchés européens et des marchés associés. 'Combinée au pack Sport Chrono, la boîte manuelle séduira les adeptes de conduite sportive pour qui le changement de rapport contribue au plaisir de conduire. Par ailleurs, l'arrivée du nouveau millésime de la 911 Carrera s'accompagne de toute une série de nouveaux équipements en option, qui n'étaient pas disponibles sur la gamme 911 jusqu'à présent', développe le constructeur.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA +3.15%