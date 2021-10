Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : propose des sièges personnalisés imprimés en 3D information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Porsche annonce aujourd'hui le lancement commercial d'un siège baquet imprimé en 3D, à compter de février 2022. Proposé par Porsche Tequipment, ce siège baquet pourra être personnalisé par le client, puisque chaque partie sera proposée avec trois degrés de rigidité différents afin de pouvoir répondre aux goûts spécifiques de chacun. Porsche précise que le siège est prévu pour s'intégrer aux différents modèles de Boxster, Cayman et 911.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA +0.50%