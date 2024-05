Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: prolonge son engagement en Formule E information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 17:39









(CercleFinance.com) - Porsche étend sa participation au Championnat du monde de Formule E ABB FIA. Le constructeur de voitures de sport de Stuttgart s'alignera sur la grille lorsque la prochaine génération de véhicules, connue sous le nom de GEN4, arrivera dans la série de courses entièrement électriques.



Avec une transmission intégrale à temps partiel, le règlement lance un autre défi technique en termes de développement des voitures de route dès l'année prochaine (saison 11).



' Dès le début, nous avons considéré notre engagement en Formule E comme à long terme ', déclare Michael Steiner, membre du conseil d'administration pour la recherche et le développement chez Porsche AG.



' L'évolution des véhicules de course montre le potentiel de développement de l'e-mobilité. À l'avenir, nous voulons glaner encore plus de connaissances de la Formule E que nous pourrons transférer à nos voitures de sport de route. En tant que l'une des séries les plus compétitives de la course automobile, elle nous pousse déjà à atteindre l'excellence technologique. Nous sommes impatients de continuer à façonner le championnat et de contribuer à l'avancement de l'e-mobilité '.





Valeurs associées PORSCHE XETRA +0.42%