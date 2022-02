Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Porsche: présente le nouveau Macan T information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 11:36

(CercleFinance.com) - Porsche présente le Macan T, soit le premier véhicule de la marque à quatre portes à bénéficier de la désignation 'T', jusqu'alors réservée aux modèles 911 et 718.



Le 'T' pour 'Touring' désigne les modèles offrant 'une expérience de conduite particulièrement authentique grâce à un réglage précis, des équipements exclusifs et des moteurs efficaces', précise le constructeur de Stuttgart.



Porsche précise que le nouveau Macan T est proposé avec un moteur quatre cylindres turbo de deux litres et 265 ch combinant 'grande agilité, faible poids et design compact', offrant ainsi 'un équilibre idéal entre poids et performances'.



Le moteur est couplé à une transmission à double embrayage (PDK) à sept rapports à commutation rapide et au système de traction intégrale Porsche Traction Management (PTM).