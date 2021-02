Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : présente la nouvelle 911 GT3 Cercle Finance • 16/02/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - Porsche a présenté aujourd'hui la septième édition de son modèle de sport haute performance, développé en étroite collaboration avec Porsche Motorsport, la 911 GT3. La dernière-née 'transfère de manière plus cohérente que jamais la pure technologie de course dans un modèle de production', promet le constructeur. Son moteur de 6 cylindres et 4 litres développant 510 cv est directement basé sur l'expérience de Porsche en course d'endurance et propulsera le véhicule jusqu'à 320 km/h. Des'gènes de course' qui font de cette 911 GT3 la voiture 'parfaite pour le circuit et superbe pour un usage quotidien', dixit Porsche.

