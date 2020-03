Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : pense maintenir son objectif de rentabilité Cercle Finance • 20/03/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - Le groupe prévoit d'investir près de 10 milliards d'euros dans l'hybridation, l'électrification et la digitalisation de ses modèles d'ici 2024. Le lancement du Cross Turismo, qui sera la première déclinaison du Taycan, est d'ores et déjà annoncé. La nouvelle génération de SUV compact de la gamme Macan sera elle aussi à motorisation électrique. Selon les prévisions de l'entreprise, d'ici 2025, la moitié des voitures vendues par Porsche seront des modèles électrifiés (voitures électriques ou modèles hybrides rechargeables). ' Malgré les investissements massifs qui seront engagés dans l'électrification des gammes, dans la digitalisation ainsi que dans l'extension et la modernisation de nos sites, l'entreprise entend maintenir son objectif ambitieux de rentabilité ', indique le Vice-président du Directoire. ' Grâce à des mesures d'amélioration de l'efficience et à l'exploitation de nouveaux secteurs d'activité rentables, nous entendons maintenir notre objectif stratégique d'une marge opérationnelle de 15 % ', conclut Lutz Meschke.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA +12.03%