Porsche: partenariat pluriannuel avec Iga Swiatek

(CercleFinance.com) - Porsche Pologne annonce un partenariat pluriannuel avec la n°1 mondiale du tennis, Iga Swiatek, trois fois couronnée à Roland Garros.



' Iga reflète parfaitement l'esprit de Porsche : les émotions sportives, la recherche de la perfection, la joie des triomphes dans les arènes sportives et les masses de fans du monde entier', a commenté Wojciech Grzegorski, directeur de la marque Porsche Pologne.



Pour la joueuse de tennis la plus titrée du moment, le partenariat avec Porsche Pologne est une conséquence logique de ses victoires au Porsche Tennis Grand Prix. 'C'est l'un de mes tournois préférés', déclare le joueur né à Varsovie. 'Depuis que j'y ai gagné l'année dernière, j'associe la marque Porsche non seulement aux grandes voitures de sport, mais aussi à l'excitation que j'ai ressentie sur le court et aux opportunités qu'offre le sport'.





