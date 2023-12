Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: partenariat autour du captage du CO2 dans l'air information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 15:21









(CercleFinance.com) - Porsche annonce le développement d'une technologie de capture directe du CO2 dans l'air (DAC) en partenariat avec le Land du Bade-Wurtemberg et le Centre de recherche sur l'énergie solaire et l'hydrogène du Bade-Wurtemberg (ZSW).



Les partenaires ont signé ensemble une lettre d'intention visant à soutenir le développement de cette technologie qui pourrait apporter une contribution significative dans la lutte contre le dérèglement climatique.



En effet, rappelle Porsche, la réduction des émissions de CO2 ne suffit pas à elle seule à limiter le réchauffement climatique et au cours des décennies à venir, il sera nécessaire d'éliminer le CO2 de l'atmosphère à grande échelle.



Le CO2 pourra alors être utilisé comme matière première pour des carburants synthétiques renouvelables (eFuels), pour des produits, ou être stocké dans le sol de manière durable ou permanente.



'Avec DAC, Porsche se concentre sur une technologie future importante qui est sur le point d'être produite en série', indique le communiqué du constructeur.







