Porsche: objectifs 2024 abaissés à cause de pénuries

(CercleFinance.com) - Porsche a annoncé mardi matin avoir revu à la baisse ses objectifs financiers pour 2024 en raison de problèmes d'approvisionnement qui pénalisent sa production.



Le constructeur de voitures de luxe explique être affecté une inondation survenue au sein d'une usine d'un important fournisseur d'aluminium, dont les produits sont utilisés dans toutes ses gammes de véhicules.



Selon le groupe automobile, il est devenu évident que ces pénuries, susceptibles de durer plusieurs semaines, vont potentiellement le conduire à interrompre des lignes de production, sans que ce retard puisse être rattrapé cette année.



En conséquence, Porsche dit ne plus viser qu'un chiffre d'affaires annuel compris entre 39 et 40 milliards d'euros pour 2024, contre 40 à 42 milliards d'euros précédemment.



La marge opérationnelle (Ebitda) de ses activités automobiles est quant à elle attendue désormais entre 23% et 24%, et non plus de 24% à 26%.



Si la firme de Stuttgart évoque dans son avis financier un cas de 'force majeure', certains analystes se montrent plus perplexes.



'Nous sommes surpris par la fréquence à laquelle Porsche est touché par des difficultés d'approvisionnement en comparaison d'autres groupes automobiles dont les chaînes logistiques se sont montrées particulièrement stables depuis que la crise des semi-conducteurs est passée', souligne Patrick Hummel, chez UBS.



'Cela soulève certaines questions quant à la gestion de la chaîne d'approvisionnement chez Porsche', estime le professionnel.



A la Bourse de Francfort, l'action Porsche cédait 3,6% mardi matin à la Bourse de Francfort dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées PORSCHE 69,78 EUR XETRA -3,94%