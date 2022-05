Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: nouveau responsable des relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 10:18









(CercleFinance.com) - Porsche annonce la nomination, depuis le 1er mai, de Björn Scheib en tant que nouveau responsable des relations avec les investisseurs.



Björn Scheib dispose d'une solide expérience dans le secteur de la mobilité : de 2009 à 2021, il a été responsable des relations avec les investisseurs chez Daimler AG. Il a ensuite fondé Fyncon GmbH, qui conseille les entreprises sur les introductions en bourse.



Plus récemment, il a aussi travaillé comme responsable des relations avec les investisseurs au sein de la compagnie d'aviation Lilium, basée à Munich, qui a fait son entrée au Nasdaq.





