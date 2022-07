Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: nouveau p.d.-g. chez Porsche Cars Canada information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 15:39









(CercleFinance.com) - Porsche annonce la nomination à compter du 1er septembre de John Cappella en tant que nouveau p.d.-g. de Porsche Cars Canada, succédant à Marc Ouayoun qui prendra sous peu un nouveau poste au sein du Groupe Volkswagen.



John Cappella retrouve ainsi son pays d'origine après une période de trois ans chez Porsche Cars North America, en tant que vice-président responsable de la zone Est.



John Cappella avait rejoint la marque en 2011 en tant que directeur du développement du réseau chez Porsche Cars Canada, avant d'être nommé directeur général de Porsche Centre North Toronto en 2016.



Au cours des dernières années, Porsche Canada a augmenté ses ventes pour atteindre son plus haut niveau annuel en 2021 sous la direction de Marc Ouayoun avec 9141 voitures livrées, soit une hausse de 23% par rapport à 2020.



Le constructeur a d'ailleurs récemment annoncé l'ouverture d'un centre d'expérience Porsche dans la région du Grand Toronto en 2024.







