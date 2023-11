Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: nouveau DG pour la filiale nord-américaine information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - Porsche Engineering a annoncé aujourd'hui que Nazif Mehmet Yazici avait été nommé directeur général de sa nouvelle filiale nord-américaine, Porsche Engineering Services North America, basée dans la région de Los Angeles, en Californie.



'Nous sommes ravis d'accueillir Nazif Mehmet Yazici à la tête de Porsche Engineering aux États-Unis', a déclaré Markus-Christian Eberl, président du directoire de Porsche Engineering.



'Son expertise est inestimable et nous sommes ravis qu'il renforce davantage la présence de Porsche Engineering en Amérique du Nord alors que nous continuons à fournir à nos clients des solutions technologiques de premier ordre spécifiques au marché', a-t-il ajouté.



Nazif Mehmet Yazici est rentré chez Porsche AG en 2007 en tant qu'ingénieur qualité dans la division Pièces extérieures achetées avant d'occuper plusieurs postes de direction entre 2010 et 2023, le plus récemment en tant que directeur de la qualité complète des véhicules et de l'analyse.







