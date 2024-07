Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: nomme un nouveau DG pour la Chine information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination d'Alexander Pollich au poste de président et CEO de Porsche China, Hong Kong et Macao. Il sera basé à Shanghai et prendra ses fonction le 1er septembre 2024 au plus tôt.



Au cours d'une période de plus de 23 ans chez Porsche, Alexander Pollich a occupé divers postes de direction. Depuis 2018, il est président du conseil d'administration de Porsche Deutschland.



En plus du marché domestique de Porsche en Allemagne, Alexander Pollich a également développé les activités Porsche au Canada et au Royaume-Uni, où il était DG de ces marchés.



' Il renforcera encore l'attractivité de la marque Porsche en Chine ', déclare Detlev von Platen, membre du conseil d'administration pour les ventes et le marketing. ' Dans le même temps, nous tenons à remercier Michael Kirsch pour son excellent travail pour Porsche en Chine au cours des deux dernières années. '





