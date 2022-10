Porsche: nomme Tobias Eninger directeur de l'Amérique latine information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 15:54

(CercleFinance.com) - Porsche annonce que Tobias Eninger (36 ans), actuellement directeur de la planification et du pilotage des ventes dans l'entreprise, prendra la direction de Porsche Amérique latine à compter du 1er janvier 2023.



Il succédera à Christoph Klein, qui assure l'intérim de la direction régionale, en plus de sa fonction de directeur des ventes et du développement du réseau, depuis le 1er septembre 2022.



'Nous voyons un potentiel de croissance en Amérique latine. Tobias Eninger donnera un élan important sur les 22 marchés d'Amérique latine et renforcera la présence de notre marque', commente Detlev von Platen, membre du directoire, ventes et marketing chez Porsche.



Tobias Eninger est responsable de la planification et du pilotage des ventes mondiales de Porsche depuis février 2019. Auparavant, il a occupé le poste d'assistant du membre du directoire pour les ventes et le marketing pendant deux ans et demi.