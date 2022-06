Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: nomination d'un nouveau directeur général au Brésil information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 12:13









(CercleFinance.com) - Porsche annonce la nomination de Peter Vogel en tant que nouveau nouveau directeur général de Porsche Brésil à compter du 1er septembre. Il succédera à Andreas Marquardt qui assumera un nouveau rôle au sein du groupe.



Peter Vogel travaille actuellement en tant que directeur du développement du réseau et de la gestion des clients et des prospects (CPM) chez Porsche Middle East & Africa.



À ce jour, le Brésil est le seul marché d'Amérique latine à disposer de son propre réseau d'importateurs Porsche.



Les ventes du constructeur ont d'ailleurs pratiquement triplé dans le pays en l'espace de cinq ans.



En 2021, Porsche a livré 3 079 véhicules au Brésil, soit un bond de 24 % par rapport à l'année précédente.







Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA -0.21%