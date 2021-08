Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : 'My Porsche', nouvel écosystème numérique du SAV information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 10:27









(CercleFinance.com) - Porsche annonce que son service après-vente, Porsche Aftersales, étend ses services numériques avec 'My Porsche', un écosystème client présenté comme 'unique dans l'industrie', permettant notamment de centraliser la prise de rendez-vous et le choix d'un conseiller technique. L'application propose également aux clients une fonction de contrôle vidéo du véhicule. Afin de réaliser cette offre, les services après-vente 'My Porsche' ont été intégrés aux systèmes des concessionnaires. La fonction de rendez-vous de service numérique a récemment été introduite chez les concessionnaires en Allemagne, en Chine et en Amérique du Nord. Le contrôle vidéo des véhicules est déjà proposé sur de nombreux marchés européens, dont l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grande-Bretagne. Les services seront lancés dans de nombreux autres pays au cours de l'année, en mettant l'accent sur l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie.

