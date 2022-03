Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Porsche: mise sur le développement de l'électrique information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 14:29

(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir renforcé en 2021 sa position parmi les constructeurs automobiles les plus rentables au monde, en atteignant des records historiques en matière de chiffre d'affaires (33.1 MdsE) et de bénéfice d'exploitation (5.3 MdsE).



' Nos résultats reflètent l'excellente rentabilité de notre entreprise. Ils démontrent notre croissance créatrice de valeur et la robustesse de notre modèle d'entreprise performant, même dans des conditions difficiles telles que la pénurie de semi-conducteurs ', explique Lutz Meschke, vice-président du directoire et membre du directoire des finances et de l'informatique de Porsche AG.



Le constructeur précise qu'en 2021, près de 40% de tous les nouveaux véhicules Porsche livrés en Europe étaient des hybrides rechargeables ou des modèles entièrement électriques. Un chiffre qui devrait atteindre 50% en 2025, assure le constructeur.



En 2030, les véhicules tout électriques de Porsche devraient représenter plus de 80% des nouveaux véhicules du constructeur.



Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Porsche investit avec des partenaires dans des bornes de recharge haut de gamme, ainsi que dans sa propre infrastructure de recharge.