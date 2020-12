Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : met l'IA au service de la détection de bruit Cercle Finance • 11/12/2020 à 16:08









(CercleFinance.com) - Porsche fait savoir que sa filiale Porsche Digital allait élargir son portefeuille de produits en mettant l'intelligence artificielle au service de la détection du bruit. L'assistant numérique 'Sounce' va ainsi offrir une capacité de détection de bruit améliorée, notamment dans le cadre des tests de composants de véhicules et rend également la documentation des erreurs plus précise. 'Avec Sounce, il est possible de contrôler de manière fiable le développement du bruit des composants porteurs 24 heures sur 24 et dans diverses conditions. Cela nous permet d'améliorer les possibilités d'analyse lors des premiers tests de composants ', explique Patricia Rennert, responsable des solutions industrielles chez Porsche Digital Porsche précise que cette technologie peut être appliquée à divers domaines. Il est envisageable, par exemple, de l'utiliser dans des situations de test où un grand nombre de signaux acoustiques différents rendent l'analyse analogique via l'oreille humaine difficile.

