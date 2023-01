Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: légère augmentation des livraisons en 2022 information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 10:50









(CercleFinance.com) - Porsche enregistre une légère augmentation des livraisons en 2022. Le constructeur de voitures de sport a livré un total de 309 884 voitures au cours des 12 derniers mois, soit 3% de plus qu'en 2021.



En Europe, Porsche a livré 62 685 voitures en 2022. C'est 7% de plus que l'année précédente. Sur son marché domestique, l'Allemagne, 29 512 clients ont pris livraison de leur voiture, soit une augmentation de 3 %.



En Amérique du Nord, Porsche a enregistré 79 260 livraisons, soit le niveau de l'année précédente. En Chine, 93 286 voitures ont été livrées aux clients (-2%). La légère baisse ici est principalement due aux effets de la pandémie de COVID.



Les modèles les plus demandés en 2022 étaient les SUV. Le Porsche Cayenne a été livré 95 604 fois. Le Macan est à la deuxième place avec 86 724 unités livrées. Avec 40 410 livraisons (+5%), la Porsche 911 reste également très populaire. La berline sportive Panamera a été livrée à 34 142 clients (+13%).





