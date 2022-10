Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Porsche: le titre recule faute de relèvement des prévisions information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 11:09

(CercleFinance.com) - Porsche cède plus de 3% vendredi à la Bourse de Francfort, les investisseurs regrettant visiblement l'absence de révision à la hausse des prévisions du groupe après les solides marges dégagées jusqu'ici cette année.



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le constructeur de voitures de luxe s'en tient à confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir une marge opérationnelle comprise entre 17% et 18%.



Sur les neuf premiers mois de l'année, sa marge a pourtant bondi à 18,9%, contre 15,5% un an plus tôt, sur la base d'un bénéfice opérationnel en hausse de 40,6% à 5,05 milliards d'euros.



Son chiffre d'affaires a progressé de 15,7% à 26,74 milliards d'euros, grâce à des livraisons de véhicules en augmentation de 2% à 221.512 unités, auxquelles s'est ajouté un 'mix' produits favorable qui a permis d'accroître le revenu moyen généré par chaque véhicule.



'Nous pensons que certains investisseurs se demandent pourquoi la société n'a pas relevé ses prévisions pour 2022, mais nous estimons qu'il s'agit simplement d'un signe de prudence', commentent les analystes de RBC.



'Les prix continuent d'être solides et nous pensons que le groupe peut maintenir ce niveau élevé de tarification dans un avenir proche', assure le courtier canadien.



Le spécialiste des voitures de sport abandonne actuellement 3,2% alors que le DAX cède 0,9%. Le titre affiche encore une hausse de plus de 10% depuis son entrée en Bourse, fin septembre.