Porsche: le titre monte, UBS initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 10:42

(CercleFinance.com) - L'action Porsche s'échange en hausse jeudi matin à la Bourse de Francfort, portée par une note d'UBS, qui met en avant la croissance structurelle de la marque de voitures de sport haut de gamme sur le long terme.



A 10h30, le titre avance de 0,8%, alors que l'indice DAX recule au même moment de 0,8%. Depuis son introduction en Bourse, à la fin du mois dernier, le cours du groupe automobile s'est apprécié de plus de 14%.



Dans une note, UBS dit apprécier la conjugaison (1) de sa marque emblématique dans le luxe, (2) de résultats résistants même en période de ralentissement et (3) la transition amorcée vers les véhicules électriques sous l'impulsion des synergies générées par le groupe Volkswagen.



Le courtier s'attend ainsi à ce que Porsche signe une croissance moyenne annuelle de son activité de 6% sur la période 2022-2026 sur la base d'une progression de 3% des volumes et d'un effet-prix de 3%.



Le broker, qui souligne que la valorisation de Porsche se situe déjà à mi-chemin de celles de Mercedes et Ferrari, estime que ces caractéristiques en font un titre intéressant dans une optique de conservation.



Dans ce contexte, UBS initie la couverture du titre à 'acheter' avec un objectif de cours de 105 euros.



Lundi, les analystes de RBC avaient entamé le suivi de la valeur avec une opinion 'performance en ligne avec le secteur' et un objectif de cours de 88 euros, estimant que le bon positionnement du constructeur dans le luxe et l'électrification était compensé par une valorisation 'juste' aux niveaux actuels.