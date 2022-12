Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: le titre intègre le DAX information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 11:20









(CercleFinance.com) - Quatre-vingt-un jours seulement après ses débuts à la Bourse de Francfort, Porsche AG a rejoint l'indice boursier allemand (DAX), entrant ainsi dans 'le top 40 des actions allemandes les plus rentables et les plus importantes par capitalisation boursière', dixit la Bourse de Francfort.



'Nous sommes ravis et fiers d'avoir rapidement intégré le top 40 allemand', a déclaré Oliver Blume, président du conseil d'administration de Porsche AG. 'Notre entrée rapide dans le DAX montre que les investisseurs du monde entier ont confiance en notre modèle commercial attractif et dans le potentiel de notre entreprise.'



La Bourse allemande avait annoncé le 5 décembre que Porsche AG serait admise au DAX le 19 décembre en vertu de ses règles d'entrée rapide. Le critère clé pour une entrée rapide est la capitalisation boursière flottante. Les actions privilégiées de Porsche AG sont négociées sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort (Prime Standard) depuis le 29 septembre.



A la clôture des marchés le vendredi 16 décembre, le cours de l'action avait augmenté de 14 % à 94,58 euros, pour une capitalisation boursière totale au 16 décembre de 89,4 milliards d'euros, souligne le constructeur dans un communiqué.





