Porsche: le site de Leipzig nommé 'usine de l'année'

(CercleFinance.com) - Porsche fait savoir que son usine de Leipzig a été nommée 'usine de l'année', hier, par le cabinet de conseil Kearney, en collaboration avec Süddeutscher Verlag Veranstaltungen et le magazine spécialisé Produktion.



Le site de production du constructeur de voitures de sport en Saxe a devancé ses concurrents et a convaincu le jury d'experts lors de sa visite à l'automne dernier. Près de 100 usines du monde étaietn en lice pour ce prestigieux prix industriel.



Porsche a notamment été mis à l'honneur pour sa vision d'une installation intelligente et connectée grâce à son approche Smart Factory.



Le constructeur défend aussi sa vision d'une usine zéro impact en mettant l'accent sur l'économie circulaire, la biodiversité et la qualité de l'air.



Depuis 2017, l'usine de Leipzig utilise uniquement de l'électricité issue d'énergies renouvelables et sa production est annoncée comme 'neutre en CO₂' depuis 2021.







