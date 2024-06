Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: le conseil du surveillance partiellement redessiné information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Porsche fait savoir que son Conseil de surveillance à été partiellement réorganisé à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle.



Les nouveaux représentants des employés sont Martina Holzbauer, Steffen Reißig, Conny Schönhardt et Heidi Zink-Larson. Ils remplacent Ibrahim Aslan, Wolfgang von Dühren, Nora Leser et Stefan Schaumburg.



Steffen Reißig est représentant autorisé et trésorier d'IG Metall Leipzig, Conny Schönhardt est secrétaire syndicale chez IG Metall, Heidi Zink-Larson est vice-présidente du Comité d'Entreprise de Weissach et Martina Holzbauer est vice-présidente du Comité d'Entreprise de Zuffenhausen/Ludwigsburg/Sachsenheim.



Tous les comités du Conseil ont été réélus, avec quelques modifications mineures pour les comités d'audit et des parties liées.



Les nouveaux mandats des membres du Conseil de Surveillance dureront jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2029.





