Porsche: lancement de deux nouveaux modèles de gamme Macan

(CercleFinance.com) - Porsche annonce la lancement de deux nouveaux modèles dans la gamme Macan : une version à propulsion basée sur 'l'efficacité et l'autonomie', et une version dite '4S' promise à 'des performances supérieures'.



Le Macan à propulsion est équipé d'une batterie de 100 kWh, offrant 250 kW et une autonomie pouvant atteindre 641 km.



Le Macan 4S dispose d'un système plus puissant avec une puissance totale de 330 kW, permettant d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et offrant une autonomie maximale de 606 km.



Les deux modèles sont équipés de technologies avancées telles que le Porsche Traction Management et proposent des options comme le Porsche Active Suspension Management et un pack design tout-terrain. La gamme Macan bénéficie également d'une architecture à 800 volts pour une charge rapide et d'un habitacle repensé avec un nouveau système d'affichage, combinant des éléments numériques et analogiques pour une expérience de conduite moderne.





