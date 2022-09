Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Porsche: lance une montre connectée de luxe avec TAG Heuer information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 10:41

(CercleFinance.com) - TAG Heuer et Porsche ont lancé le nouveau TAG Heuer Connected Calibre E4 - Porsche Edition, une montre connectée de luxe inspirée du design de la Porsche Taycan entièrement électrique, avec des fonctionnalités exclusives pour les propriétaires de Porsche où les informations provenant des voitures s'affichent directement sur le cadran de la montre.



Cette montre fait suite au lancement du Chronographe TAG Heuer x Porsche Carrera, qui célébrait la richesse du patrimoine des deux entreprises en matière de course automobile et le lancement de leur partenariat mondial en 2021.



' Nos marques ont ouvert la voie en adoptant les nouvelles technologies : tout comme TAG Heuer a ouvert la voie au monde de la montre de luxe en adoptant la technologie des montres intelligentes, les voitures électriques de Porsche innovent dans leur domaine ', déclare Detlev von Platen, membre du directoire chargé des ventes et du marketing chez Porsche AG.



' Cette montre évoque bon nombre des passions que nous partageons - la haute performance, l'innovation technologique et notre amour pour les produits uniques et inégalés ', ajoute Frédéric Arnault, PDG de TAG Heuer.