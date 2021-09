Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : lance un portail media à destination de la Suisse information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Porsche annonce que son portail de communication Porsche Newsroom a lancé une version dédiée pour la Suisse, avec des actualités et des informations spécifiques sur le marché helvète. 'La Suisse est un pays qui entretient une relation particulière avec Porsche, et nous souhaitons que notre nouvelle salle de presse suisse réponde au niveau élevé d'intérêt local pour la marque', commente Michael Glinski, directeur général de Porsche Schweiz AG. 'Nous élargissons nos ressources d'information et rationalisons l'accès aux documents de presse pour les représentants des médias. Le portail offre également de nouvelles opportunités aux fans de la marque de s'immerger dans le monde de Porsche', conclut le responsable.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA -4.60%