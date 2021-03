Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : lance deux vélos électriques Cercle Finance • 05/03/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Porsche élargit sa gamme de produits de mobilité électrique avec le lancement de deux nouveaux vélos électriques, le Porsche eBike Sport pour la vie quotidienne et le Porsche eBike Cross pour les terrains accidentés. Equipés d'un cadre en carbone à suspension intégrale, d'un moteur Shimani de dernière génération et de freins hautes performances Magura, ces deux modèles ont été développés en collaboration avec l'expert du vélo électrique Rotwild et sont fabriqués à Dieburg, en Allemagne.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA +2.46%