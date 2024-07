Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: lance deux nouvelles versions de sa Panamera information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Porsche lance deux nouveaux modèles de la Panamera : la Panamera Turbo S E-Hybrid et la Panamera GTS.



La version GTS est axée sur 'la performance et l'agilité', tandis que la Turbo S E-Hybrid allie 'luxe et performances de haut niveau sur circuit'.



Les deux modèles sont équipés d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres, conforme à la norme Euro 7, et d'une transmission à double embrayage Porsche (PDK) redessinée.



Selon le constructeur, la Panamera GTS offre une expérience de conduite sportive émotionnelle, tandis que la Turbo S E-Hybrid est le modèle 'le plus puissant, rapide et luxueux de la gamme' détenant notamment le record de vitesse sur la Nordschleife du Nürburgring.





