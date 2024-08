Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: l'équipe de eSports participera à la Coupe du Monde information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Porsche fait savoir que son équipe Porsche Coanda Esports Racing participera à la Coupe du Monde Esports (EWC) à partir de jeudi prochain. Les quatre pilotes officiels s'étaient déjà qualifiés pour cet événement de haut niveau à Riyad lors de l'ESL R1.



Pour rappel, l'ESL R1 est une compétition de sim racing (course automobile virtuelle) de haut niveau organisée par ESL, l'une des plus grandes sociétés d'esports au monde. Cette série réunit les meilleurs pilotes de sim racing, représentant diverses équipes professionnelles.



Dans le classement par équipe, l'équipe de sim racing de Porsche arrive en Arabie Saoudite en troisième position. Cet événement inaugural de l'EWC représente la finale de la première classe de sim racing de l'ESL R1.





Valeurs associées PORSCHE 68,42 EUR XETRA +0,97%