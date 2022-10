Porsche: Iryna Kauk va gérer l'Europe centrale et orientale information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 12:46

(CercleFinance.com) - Iryna Kauk, actuellement directrice financière de Porsche Lifestyle GmbH & Co. prendra la direction du bureau régional de Porsche Central and Eastern Europe à compter du 1er février 2023.



Elle succède à Michael Müller, qui quitte l'entreprise après plus de 20 ans de carrière réussie chez Porsche pour relever de nouveaux défis professionnels.



'Avec sa grande expertise financière, Mme Kauk va poursuivre le développement de Porsche sur les marchés d'Europe centrale et orientale de manière ciblée ', déclare Detlev von Platen, membre du directoire chargé des ventes et du marketing chez Porsche AG.



Iryna Kauk occupe le poste de directrice financière de la filiale de Porsche AG, Porsche Lifestyle GmbH & Co. depuis 2020. Entre 2017 et 2019, elle a été directrice financière de Porsche Russie et du Centre Porsche de Moscou.



Auparavant, elle a travaillé comme conseillère financière dans le domaine des fonds d'investissement, des biens immobiliers, des immobilisations et des titres.