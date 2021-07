Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : investissement dans la startup automobile Griiip Cercle Finance • 07/07/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - Porsche annonce un investissement dans la startup technologique automobile Griiip par le biais de sa division de capital-risque Porsche Ventures, qui a pris une participation minoritaire dans Griiip. Basée en Israël, la start-up a développé une plateforme basée sur le cloud qui permet la transmission de données directement depuis la voiture de course. Les données pourront inclure les niveaux de stress du conducteur, l'état de la batterie du véhicule, les temps au tour prévus ou encore des données sur les pneus. Les informations sont collectées et visualisées dans des graphiques en temps réel pour permettre aux téléspectateurs de comparer les performances des conducteurs.

