Porsche : investissement dans des batteries haute-performance

(CercleFinance.com) - Porsche annonce aujourd'hui un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros dans Cellforce Group, coentreprise entre Porsche (83,75%) et Customcells, spécialiste mondiale des batteries. L'opération est présentée comme 'ladernière étape de la stratégie électrique' du constructeur, ' Cette coentreprise nous permet de nous positionner à l'avant-garde de la concurrence mondiale dans le développement de la cellule de batterie la plus puissante ', a déclaré Oliver Blume, président du conseil d'administration de Porsche. Le constructeur est clair : 'la cellule de batterie est la chambre de combustion du futur'. Dans ce cadre, Porsche et Customcells annoncent d'ailleurs le lancement de la production de cellules de batterie haute performance au Weissach Development Center (Allemagne). L'objectif est d'atteindre une capacité annuelle minimale de 100 MWh. Pour rappel, le constructeur vise à atteindre la neutralité carbone globale tout au long du processus de production et du cycle de vie de ses nouveaux véhicules d'ici 2030.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA +3.60%