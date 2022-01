Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Porsche: hausse des ventes mondiales de 11% en 2021 information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 12:51

(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir vendu plus de 301 915 véhicules au cours de l'année 2021, soit une progression de 11% par rapport à l'année précédente.



Les ventes ont augmenté de 7% en Europe, 22% sur le continent américain (avec +22% également aux USA), et de 8% dans la région Asie-Pacifique, Afrique et Moyen-Orient (avec +8% également en Chine).



Le constructeur met en avant le succès de son modèle Taycan: avec 41 296 unités vendues, les ventes ont plus que doublé par rapport à 2020. Les ventes des modèles 911 et Panamera se chiffrent quant à elles à respectivement 38 464 et 30 220 unités.