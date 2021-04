Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : hausse des ventes de 36% au 1er trimestre Cercle Finance • 16/04/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir livré 71 986 véhicules dans le monde au cours du premier trimestre 2021, soit une hausse de 36% par rapport à la même période un an plus tôt. C'est la région 'Asie-Pacifique, Afrique, Moyen-Orient' qui est la plus dynamique, avec des ventes en hausse de 46% (dont +56% en Chine), devant la région Amérique (+43%) et l'Europe (+16%). Porsche indique que le Macan a été le véhicule le plus demandé, avec 22 458 unités livrées au premier trimestre, devant le Cayenne (19 533 véhicules) et le modèle 911 (9133 véhicules).

