Porsche : hausse de 10% des livraisons en 2019 Cercle Finance • 13/01/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir livré 280 800 véhicules dans le monde en 2019, un chiffre en hausse de 10 % par rapport l'année précédente. Sur le marché historique de la marque, l'Allemagne, et d'une manière générale sur l'ensemble de l'Europe, Porsche affiche la hausse la plus forte de ses ventes en 2019, avec une croissance de 15 % dans les deux cas. 31 618 véhicules ont été livrés en Allemagne, 88 975 en Europe dans son ensemble. Le volume des ventes de modèles Cayenne et Macan enregistre une croissance particulièrement forte : 92 055 exemplaires du Cayenne ont été vendus dans le monde, une progression de 29 % par rapport à l'exercice précédent. ' Nous sommes optimistes quant à notre capacité à maintenir le niveau élevé de la demande en 2020, notamment grâce au lancement de plusieurs nouveaux modèles et au succès du Taycan qui affiche un carnet de commandes bien rempli ', a déclaré Detlev von Platen, membre du Directoire de Porsche AG, en charge des ventes et du marketing.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA -0.26%