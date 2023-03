Porsche: fonde une start-up avec UP.Labs information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 13:22

(CercleFinance.com) - Porsche AG et son partenaire UP.Labs ont fondé ensemble la startup Pull Systems. Basée à Los Angeles, elle développe une solution d'apprentissage automatique en tant que service pour la saisie et l'analyse des données des véhicules.



La plateforme intelligente de Pull Systems ' vise à générer rapidement et facilement des informations importantes sur le véhicule, telles que l'état de la batterie ou de l'électronique de puissance ', annoncent les partenaires.



L'équipe, lancée en 2022, est composée d'experts de l'industrie automobile et opère en Californie et en Allemagne. Le lancement de Pull Systems a été annoncé. La création de l'entreprise est soumise à l'approbation des autorités antitrust compétentes.



' Avec UP.Labs, nous renforçons l'expertise numérique de Porsche et entamons un échange avec des talents internationaux et leur savoir-faire ', souligne Lutz Meschke, vice-président du Conseil d'administration de Porsche AG et membre du Conseil d'administration chargé des finances et de l'informatique.



UP.Labs et Porsche prévoient de créer six nouvelles entreprises d'ici 2025, avec des modèles commerciaux ' innovants et personnalisés autour de thèmes clés de la mobilité ', précisent-ils.