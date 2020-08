Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : en retrait après une perte semestrielle Cercle Finance • 10/08/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - Porsche recule de près de 2% à Francfort après l'annonce, par la maison-mère de Volkswagen, d'une perte nette de 329 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, contre un profit de 2,38 milliards sur la même période en 2019. Le groupe allemand pointe l'impact de la pandémie de Covid-19 et ajoute que sa liquidité nette s'est contractée à 505 millions d'euros à fin juin, contre 553 millions à fin décembre 2019, en raison principalement de l'acquisition d'actions ordinaires Volkswagen. S'il juge 'actuellement impossible de faire une prévision fiable et réaliste', Porsche anticipe un résultat après impôt positif pour l'année 2020, et prévoit toujours de finir l'exercice avec une liquidité nette entre 0,4 et 0,9 milliard d'euros.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA -1.95%