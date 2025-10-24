Porsche, en crise, enregistre une perte trimestrielle de 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts concernant le directeur financier sur les suppressions d'emplois et les perspectives) par Rachel More

Porsche a enregistré une perte d'exploitation plus importante que prévu au troisième trimestre, a-t-on appris vendredi, plongeant le constructeur allemand de voitures de sport dans une crise encore plus profonde alors qu'il change de cap sur les véhicules électriques et lutte pour enrayer la chute de ses ventes sur le marché chinois, qui est le plus important.

La perte d' exploitation du groupe s'est élevée à 967 millions d'euros (1,1 milliard de dollars) au troisième trimestre, en baisse par rapport au bénéfice de 974 millions d'euros enregistré à la même période l'année dernière, grevée par des dépenses destinées à couvrir un recul majeur de son expansion dans le domaine des véhicules électriques, annoncé le mois dernier.

Les analystes interrogés par Visible Alpha s'attendaient à une perte d'exploitation de 611 millions d'euros pour la période de juillet à septembre.

UN "CREUX" EN 2025, UN ESPOIR POUR 2026

"Nous nous attendons à ce que 2025 soit le creux qui précède une amélioration notable pour Porsche à partir de 2026", a déclaré Jochen Breckner, directeur financier de Porsche, avertissantque des "solutions à grande échelle" étaient nécessaires dans les négociations de restructuration en cours avec les représentants des travailleurs.

Le directeur général de Porsche P911_p.DE , Oliver Blume, qui est également directeur général de la société mère Volkswagen VOWG_p.DE , cédera le poste principal de Porsche à l'ancien patron de McLaren, Michael Leiters, au début de 2026, a déclaré le groupe la semaine dernière , à la suite de critiques de longue date de la part des investisseurs concernant le double rôle.

Leiters devrait hériter de l'un des plus gros dossiers de crise dans le secteur automobile européen en difficulté, frappé par la baisse de la demande en Chine et la pression sur les marges exercée par les droits de douane américains.

(1 dollar = 0,8575 euro)