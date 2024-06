Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: développe son réseau de recharge rapide information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 16:57









(CercleFinance.com) - Porsche continue d'étendre son propre réseau de recharge rapide : après Bingen am Rhein, Estenfeld près de Würzburg et Koblach en Autriche, le quatrième Porsche Charging Lounge d'Ingolstadt a ouvert ses portes.



Quatre stations de recharge rapide à courant continu d'une capacité de charge allant jusqu'à 400 kW et quatre points de recharge à courant alternatif de 22 kW sont disponibles dans les locaux du Centre Porsche.



Actuellement, près de 700 000 points de charge sont connectés en Europe dans 24 pays. Parmi eux, on compte environ 45 000 points de charge d'une puissance maximale de 150 kW et 30 000 points d'une capacité de charge encore plus élevée.



En outre, plus de 845 concessionnaires Porsche ont apporté une contribution tangible à l'expansion de l'infrastructure de recharge mondiale. À ce jour, plus de 1 500 bornes de recharge haute performance ont été mises en service pour les clients de ces sites dans le monde entier.





