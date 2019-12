Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : deux nominations en France Cercle Finance • 06/12/2019 à 11:24









(CercleFinance.com) - Porsche France annonce ce vendredi la nomination de Xavier Danger au poste de Directeur après-vente, ainsi que la nomination de Laurent Carémantrant au poste de Directeur des ventes et développement réseau. 'Dans leurs fonctions respectives, tous deux reportent à Marc Meurer, Président de Porsche France', précise le constructeur automobile.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA -0.27%