Porsche : création d'une marque hôtelière de luxe

(CercleFinance.com) - Porsche annonce aujourd'hui que le Dr. Jan Becker, directeur général de Porsche Design Groupa, a signé un accord avec Marcus Bernhardt, directeur général de Steigenberger Hotels AG/Deutsche Hospitality, afin de créer une marque hôtelière commune, Steigenberger Porsche Design Hotels. L'idée est d'ouvrir des établissements dans plusieurs villes à travers le monde et de défendre 'un concept unique positionné dans le segment du style de vie de luxe'. 'Nous exigeons les normes de qualité les plus élevées et un design exclusif qui sera développé continuellement. Ensemble, nous voulons offrir à nos clients une toute nouvelle expérience hôtelière', ajoute le Dr Jan Becker.

