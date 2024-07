Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: création d'une filiale en Pologne information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - Porsche annonce la création d'une filiale en Pologne, Porsche Polska sp. z o.o, qui commencera ses opérations le 1er janvier 2025, prenant en charge les activités de vente précédemment gérées par Volkswagen Group Polska.



Wojciech Grzegorski sera nommé à la tête de cette filiale. Le siège localisé à Varsovie permettant de renforcer la présence de la marque et attirer davantage d'employés.



Porsche vise à répondre plus précisément aux besoins des clients polonais et à utiliser les synergies avec Volkswagen, notamment en logistique.



Actuellement, il y a neuf centres Porsche en Pologne et le nombre de livraisons a augmenté de 41 % en 2023. La stratégie d'expansion prévoit l'extension du réseau de concessionnaires et de nouveaux formats de vente.





