Porsche: confirme ses prévisions de croissance

(CercleFinance.com) - Porsche AG annonce avoir tenu sa première assemblée générale annuelle depuis son introduction en bourse en septembre dernier à la Porsche Arena de Stuttgart le 28 juin. Oliver Blume, président du directoire, a exprimé sa satisfaction et a confirmé la stratégie et les prévisions actuelles.



Malgré les circonstances très difficiles, Porsche AG a confirmé ses prévisions pour l'année en cours.



'Nous prévoyons un chiffre d'affaires du groupe dans un couloir d'environ 40 à 42 milliards d'euros', a déclaré Oliver Blume. 'Pour le retour sur ventes du Groupe, nous continuons à nous attendre à un chiffre de 17 à 19% - à condition que la situation mondiale et de l'approvisionnement ne se détériore pas de manière significative. ' À long terme, nous visons un retour sur les ventes du Groupe supérieur à 20 %.'



Au titre de l'exercice 2022, le Directoire et le Conseil de Surveillance ont proposé un dividende de 1,00 E par action ordinaire et de 1,01 E par action de préférence.







