Porsche: changement au directoire du pole Engineering

(CercleFinance.com) - Porsche annonce la nomination de Markus-Christian Eberl en tant que président du directoire de Porsche Engineering (CEO) à partir du 1er juin 2023.



Jusqu'alors vice-président de la conformité technique de Porsche AG, il succédera ainsi à Peter Schäfer qui prendra sa retraite avec effet au 31 mai 2023.



Par ailleurs, Dirk Philipp a été nommé au conseil d'administration de Porsche Engineering depuis le 1er janvier 2023. Il a pris la fonction de directeur général du commerce/chef de l'exploitation (CFO/COO).







