Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche : bénéfice de 995 ME au 1er trimestre 2021 Cercle Finance • 19/05/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - Le résultat du groupe après impôts au cours des trois premiers mois de l'exercice 2021 s'inscrit à 995 millions d'euros (contre 99 millions d'euros au cours de la période de l'année précédente). A 558 millions d'euros, la liquidité nette du groupe est restée quasiment inchangée au 31 mars 2021 contre 563 millions d'euros au 31 décembre 2020. La direction de Porsche continue d'attendre un résultat positif du groupe après impôts compris entre 2,6 milliards d'euros et 4,1 milliards d'euros pour l'exercice 2021. La prévision de liquidité nette du groupe reste également inchangée. Elle devrait se situer entre 0,4 milliard d'euros et 0,9 milliard d'euros au 31 décembre 2021.

Valeurs associées PORSCHE A HLDG VZ XETRA -2.64%