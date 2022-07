Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Porsche: baisse des ventes de 5% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 11:21

(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir vendu 145 860 véhicules au cours des six premiers mois de l'année, soit un recul de 5% par rapport à la même période un an plus tôt (153 656).



Le constructeur de Stuttgart rapporte que les ventes en Europe ont crû de 7% (à 43 087 unités) sur la même période (dont +5% en Allemagne), mais qu'elles ont diminué de 8% sur le continent américain (à 40 528 unités) - dont -10% aux États-Unis (à 32 529 unités) et de -10% dans le région Asie-Pacifique/Afrique/Moyen-Orient (à 62 245 unités) -dont -16% en Chine (à 40 681 unités).



Toutes régions confondues, le modèle le plus populaire reste la Porsche Cayenne avec 41 947 ventes, devant le Macan (38 039 unités vendues) et la Porsche 911 (21 616 unités vendues).